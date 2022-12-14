Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях: відомі деталі

Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських заводах з виробництва зброї.

Про це заявив заступник міністра оборони Томаш Копечний, який координує постачання зброї до України від початку російського вторгнення.

За його словами, виробництво сплачують партнери по НАТО. Він також повідомив, що на першому етапі акцент робитиметься на спільній модернізації та ремонті потужностей, а потім на виробництві важкої бойової техніки.

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"Це не секретна інформація. Громадяни України вже працюють у чеській промисловості, зокрема й оборонній. Ми не почали їздити до України вчора чи минулого року, ми робимо це від 2015 року. Тоді ми намагалися відповісти на російську агресію посиленням обороноздатності України. Для українців війна почалася одразу після Майдану. Йдеться про поступове збільшення українських працівників", - розповів Radiožurnál Копечний.

Він пояснив, що подібне рішення - результат жовтневої зустрічі прем'єр-міністра Фіали і президента Зеленського.

Нагадаємо, Чехія офіційно визнала Росію країною-терористкою.

Також раніше нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни. 800 українських військових будуть навчатися на території чеського полігону Лібава.

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