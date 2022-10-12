Чехія посилить охорону критичної інфраструктури після ракетного обстрілу об'єктів в Україні

Міністерство оборони Чехії готує зміни, які дозволять ефективніше захищати критичну інфраструктуру країни.
Через ракетні обстріли Росії об'єктів критичної інфраструктури в України, міністерство оборони Чехії заявило про посилення охорони таких об'єктів країни.
Про це заявила міністерка оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, пише Radio Prague International.
Міністерка повідомила, що після початку в лютому Росією повномасштабного вторгнення в Україну "посилилися спроби моніторингу деяких важливих об'єктів критичної інфраструктури в Чехії", у зв'язку з чим одночасно чеською державою були розширені і заходи з їх захисту.
Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) полковник Міхал Коуделка після масованих ракетних обстрілів міст України також підтримав таке рішення, зауваживши, що у Чехії мають бути можливості протидіяти підривним операціям російських спецслужб.
Яскравим прикладом ворожих дій, на думку керівника контррозвідки, є вибухи складів боєприпасів у чеському селищі Врбетіце 2014 року.
"Для Росії ми – супротивник. І свого недоброзичливця, тобто нас, НАТО і західну спільноту, Росія хоче знищити", – наголосив він.
Ракетні удари по ТЕС в Україні
Внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури.
Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.
Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.
У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.
Росія також завдала удари по об‘єктах енергетики на Львівщині та Києва.
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