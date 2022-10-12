Чехія посилить охорону критичної інфраструктури після ракетного обстрілу об'єктів в Україні

Через ракетні обстріли Росії об'єктів критичної інфраструктури в України, міністерство оборони Чехії заявило про посилення охорони таких об'єктів країни.

Про це заявила міністерка оборонного відомства Чехії Яна Чернохова, пише Radio Prague International.

Міністерка повідомила, що після початку в лютому Росією повномасштабного вторгнення в Україну "посилилися спроби моніторингу деяких важливих об'єктів критичної інфраструктури в Чехії", у зв'язку з чим одночасно чеською державою були розширені і заходи з їх захисту.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) полковник Міхал Коуделка після масованих ракетних обстрілів міст України також підтримав таке рішення, зауваживши, що у Чехії мають бути можливості протидіяти підривним операціям російських спецслужб.

Яскравим прикладом ворожих дій, на думку керівника контррозвідки, є вибухи складів боєприпасів у чеському селищі Врбетіце 2014 року.

"Для Росії ми – супротивник. І свого недоброзичливця, тобто нас, НАТО і західну спільноту, Росія хоче знищити", – наголосив він.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

Внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала удари по об‘єктах енергетики на Львівщині та Києва.

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