Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чехія повідомила кількість віз, які видала українцям від початку нападу РФ

Дата публікації
Перегляди
1008
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чехія повідомила кількість віз, які видала українцям від початку нападу РФ

gettyimages.com

Прагу для тимчасового проживання обирає найбільше людей.

Чехія від 24 лютого видала українським громадянам, які через напад Росії вимушено покинули країну, понад 257 тисяч спеціальних віз, які дозволяють отримати притулок.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Як уточнюється, йдеться про 257 111 спеціальних віз, які отримали українські біженці від 24 березня. Найбільше громадян оселилося тимчасово в Празі.

Як повідомлялося, молодик з Черкаської області зухвало обманював людей, які тікали від війни за кордон.

Нагадаємо:

Наступна публікація