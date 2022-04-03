Чехія повідомила кількість віз, які видала українцям від початку нападу РФ

Чехія повідомила кількість віз, які видала українцям від початку нападу РФ

Прагу для тимчасового проживання обирає найбільше людей.

Чехія від 24 лютого видала українським громадянам, які через напад Росії вимушено покинули країну, понад 257 тисяч спеціальних віз, які дозволяють отримати притулок.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Як уточнюється, йдеться про 257 111 спеціальних віз, які отримали українські біженці від 24 березня. Найбільше громадян оселилося тимчасово в Празі.

Data za sobotu 2. 4. 2022. pic.twitter.com/qN3DqXM7B5 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) April 3, 2022

Як повідомлялося, молодик з Черкаської області зухвало обманював людей, які тікали від війни за кордон.