Чехія продовжила мандат на навчання українських військових до кінця 2024 року

У Чехії заявили, що це наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Чеський Сенат продовжив дію мандату на підготовку українських військових на своїй території до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Radio Prague, за посиланням на Міноборони.

Міністр оборони Яна Чорнохова заявила, наразі для відомства є пріоритетом забезпечення умов підготовки українських військових.

Вона зазначила, що це наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Крім того, у Міноборони заявили, що підтримка цієї пропозиції дозволяє перебувати на території Чехії не лише українських солдатів, але і військовослужбовців із країн ЄС та НАТО.

"Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було цього року. Документом передбачено, що військовослужбовці Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виготовить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів.

Крім того, ми раніше інформували, що посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк підтвердила інформацію про те, що українські пілоти почали безпосередньо навчання на винищувачах F-16 у США.

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