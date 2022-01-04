Чехія засудили свого військового, який воював на Донбасі на боці російських найманців, на 21 рік за ґратами

Чоловік так і не повернувся до своєї країни, тож вирок йому оголосили заочно.

Міський суд Праги засудив до 21 року позбавлення волі 49-річного громадянина Чехії Мартіна Сукупа, який воював на сході України на боці проросійських найманців.

Про це повідомляє чеське Novinky.

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За даними слідства, Сукуп 2014 року прибув до Донецька і брав участь у бойових діях на боці бойовиків, у тому числі за Краматорськ і Горлівку, під Іловайськом і Дебальцевим. Прокурор наводила цьому докази із показів свідків, його активність у соцмережах та публікації в українських ЗМІ. Щонайменше до 2018 року він був задіяний у танкових підрозділах, у тому числі очолював танкову роту, а згодом - артилерійську батарею. Як обтяжуючу обставину врахували те, що Сукуп є колишнім військовим чеської армії та скористався своїми командирськими навичками на Донбасі, його участь була серйознішою, ніж звинувачуваних у більшості аналогічних справ.

Адвокат Сукупа заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. Вона заявила, що пости у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях, хай навіть він перебував у цей час на території, контрольованій бойовиками. "Він мав намір почати нове життя, і йому частково вдалося створити там нову сім'ю", - додав адвокатка.

Раніше у Чехії кілька громадян вже отримали до 20 років позбавлення волі за участь у бойових діях боці бойовиків.

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