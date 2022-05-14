Чекали три дні: до Запоріжжя прибула велика колона з евакуйованими жителями Маріуполя (фото)

До Запоріжжя у суботу, 14 травня, прибула велика колона із евакуйованими жителями Маріуполя.
Люди три дні чекали, щоб їх пропустили російські окупанти.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко зазначив, що у колоні, яка прибула до Запоріжжя є до 1000 цивільних автомобілів. Люди понад три доби чекали, щоб дістатись на підконтрольну Україні територію.
"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - написав радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, російські окупанти готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, яких примусово депортували до Росії та Донецьку.
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