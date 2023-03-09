"Чекали визволителів, прийшли окупанти, бл**ь": ЗМІ опублікували розмови Богуслаєва, який підтримав Путіна

Журналісти опублікували розмови підозрюваного у державній зраді, колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Він бідкається на те, що по Запоріжжю прилітають російські ракети, проте закликає Путіна окупувати Україну.

Про це пише "Радіо свобода".

Богуслаєв у розмовах з росіянами бідкається на обстріл цивільних, мародерство серед російських окупантів, проте продовжує підтримувати Росію та Путіна.

Журналісти опублікували розмову колишнього керівника "Мотор Січі" з російським генерал-полковником у відставці Анатолієм Сітновим. Вона відбулась у березні 2022 року.

"Анатолію Петровичу, вітаю. Передай привіт усім там, починаючи від колишнього міністра. "Іскандер-М" впав на територію заводу. Ну, прилетіло до нас. Били вже вдруге по нас, бл**ь. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху**я. Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл**ь. Дякую друзям передай там всім, бл**ь. У Запоріжжі немає військ. На**я вони х***ять по Запоріжжю? Ідіоти", - каже Богуслаєв.

Фото: СБУ

Згодом від телефонує Петру Кононенку, який очолює російське підприємство "Борисфен". Тодішній керівник "Мотор Січі" знову скаржиться, що на територію підприємства прилетіла російська ракета.

"Ви запускайте це серед Лєонова (командувач протиповітряною обороною сухопутних військ Росії - ред.). Скажіть усім, що "Мотор Січ" бомблять. Зателефонуй йому, скажи: що ж ви, бл**ь, робите? І хай на нараді у міністра скаже, що Вʼячеслав Санич вам привіт всім передає. Він познайомився з "Іскандером-М", це ракета з кульками", - каже Богуслаєв.

Росіяни обіцяли підозрюваного у держзраді берегти, як "зіницю ока". 18 березня Богуслаєв знову спілкується з росіянином Кононенком, який йому розповідає, що нібито "Сі Цзіньпін говорив з Путіним про припинення війни".

"Якщо Путін закінчить, потім націоналісти нас закінчать, бл**ь", - каже Богуслаєв.

Також у розмовах Богуслаєв нарікає, що його агропідприємства на окупованих Херсонщині та Запоріжжі пограбували росіяни.

"Це ху**я повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл**ь, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл**ь, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл**ь, окупанти", - каже Богуслаєв.

Затримання Богуслаєва та підозра у державній зраді

У жовтні 2022 року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. За даними слідства, він навіть після повномасштабного вторгнення Росії продовжував постачати двигуни та інші запчастини для російських ударних вертольотів. Його відправили до СІЗО без права внесення застави та арештували усе майно.



Українська спецслужба також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва. Вони свідчать про те, що він активно підтримував росіян.

Також слідство встановило, що керівник "Мотор Січі" фінансував бойовиків фейкової "ДНР". Слідство у справі Богуслаєва триває".

Читайте також: