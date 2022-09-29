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"Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде": Арестович прокоментував загрозу вторгнення з Білорусі

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"Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде": Арестович прокоментував загрозу вторгнення з Білорусі

Фото: ТСН.ua

Якщо російські війська спробують знову вторгнутися до України з боку Білорусі, то дозволу на це у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вони не запитуватимуть.

У разі такого вторгнення Україна не буде "сентиментальною" і ніхто не чекатиме на чергову "Бучу".

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

Радник ОП натякнув, що ЗСУ вживуть заходів ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон.

"Він (Лукашенко – ред.) нікуди не подінеться. Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без запитань. Питання – чи підуть вони, знаючи, що їх чекає тут. Друге – що буде з ними, коли вони спробують перейти кордон. А за моїми відчуттями, цього разу ми сентиментувати не будемо. Я маю на увазі – не коли вони перетнуть кордон, а до того, як вони перетнуть кордон. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Лукашенко навряд чи ухвалить рішення про вторгнення своїх військ до України. Якщо ж це таки станеться, то Білорусь отримає таку відповідь, на яку не розраховувала.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1176
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