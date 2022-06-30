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"Чекати, коли закінчаться - немає сенсу": Жданов розповів, скільки у Росії є ракет

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"Чекати, коли закінчаться - немає сенсу": Жданов розповів, скільки у Росії є ракет

Фото: ВМС ЗС України

У Росії ще є багато ракет, які вона може випустити по Україні.

А тому не варто чекати, коли ракети в них закінчаться, потрібно просити партнерів надати нам сучасні системи протиповітряної оборони.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Не рахуйте ракет Росії. За приблизними підрахунками понад 2800 ракет, які Росія випустила по Україні - це навіть не половина тих ракет, які є у запасах РФ. А тому чекати, коли вони закінчаться - немає сенсу. Потрібно нарощувати систему ППО. А тому навіть США відреагували на це та погодились передати Україні ЗРК NASAMS, щоб захистити нас від ракет російських фашистів", - сказав Жданов. 

Нагадаємо, за час війни Росії проти України російська пропаганда встигла на 108% знищити українську авіацію та 80% розбити армію. Брехливі заяви пов'язують з тим, що після виведення окупаційної армії з-під Києва росіяни розчарувались у своїй "військовій могутності", а тому Міноборони РФ вирішило приписувати собі фейкові успіхи. 

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