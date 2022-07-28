Чекав на окупантів і закликав до масових вбивств українців: на Рівненщині затримали колаборанта 

У місто Дубно Рівненської області затримали 64-річного місцевого жителя.
Він заперечував масові вбивства в Бучі та чекав, поки російські окупанти "прийдуть до України та вб'ють усіх націоналістів".
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Житель Рівненщини підтримував війну Росії проти України. У соціальних мережах він публічно закликав співпрацювати з окупаційною армією. За даними слідства, раніше чоловік жив та працював у Росії.
Правоохоронці провели обшуки в помешканні чоловіка та вилучили в нього комп'ютер та планшет. Чоловіку інкримінують частину 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Справу проти колаборанта передали до суду.
Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян.
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