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Чекав на окупантів і закликав до масових вбивств українців: на Рівненщині затримали колаборанта 

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Чекав на окупантів і закликав до масових вбивств українців: на Рівненщині затримали колаборанта 

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

У місто Дубно Рівненської області затримали 64-річного місцевого жителя.

Він заперечував масові вбивства в Бучі та чекав, поки російські окупанти "прийдуть до України та вб'ють усіх націоналістів". 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

Житель Рівненщини підтримував війну Росії проти України. У соціальних мережах він публічно закликав співпрацювати з окупаційною армією. За даними слідства, раніше чоловік жив та працював у Росії. 

© ГУ Нацполіції в Рівненській області
Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Правоохоронці провели обшуки в помешканні чоловіка та вилучили в нього комп'ютер та планшет. Чоловіку інкримінують частину 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Справу проти колаборанта передали до суду. 

Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян.

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