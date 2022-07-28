Чекав на окупантів і закликав до масових вбивств українців: на Рівненщині затримали колаборанта 

Він заперечував масові вбивства в Бучі та чекав, поки російські окупанти "прийдуть до України та вб'ють усіх націоналістів".

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Житель Рівненщини підтримував війну Росії проти України. У соціальних мережах він публічно закликав співпрацювати з окупаційною армією. За даними слідства, раніше чоловік жив та працював у Росії.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Правоохоронці провели обшуки в помешканні чоловіка та вилучили в нього комп'ютер та планшет. Чоловіку інкримінують частину 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Справу проти колаборанта передали до суду.

Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян.

Читайте також: