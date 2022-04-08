Чекав на "звільнення" від нацистів і бандерівців: на Житомирщині затримали колаборанта

Чоловін переконував односельчан у тому, що в країні немає війни.

У Житомирській області затримали чоловіка, який займався колабораційною діяльністю.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Встановлено, що мешканець Бердичівського району 20 березня вчинив колабораційну діяльність. Так, на автобусній зупинці у селі, де він мешкав, переконував односельчан у тому, що в країні немає війни. Натомість є російська спецоперація проти бандерівців.

Мовляв, її Путіну потрібно було розпочати набагато раніше.

Крім того, колаборант заперечував, що Крим належить Україні. “Стверджував, що російські війська воюють з НАТО, яке розмістило у нашій країні лабораторії з виробництва біологічної зброї, і взагалі він чекає на прихід російських військ та звільнення його від нацистів і бандерівців", - йдеться у повідомленні.

Його односельчани не розділили таких поглядів. Натомість повідомили про путінського прихильника правоохоронцям.

Прокуратура Бердичева повідомила чоловікові про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Як повідомлялося, у Житомирі Служба безпеки викрила чоловіка, який вів інформаційно-підривну діяльність у соціальних мережах. Від початку вторгнення Росії на територію України прийняв позицію країни-агресорки і почав пропагувати насильницьку зміну та захоплення державної влади.

Читайте також: