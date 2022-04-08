Чекав на "звільнення" від нацистів і бандерівців: на Житомирщині затримали колаборанта

Чоловін переконував односельчан у тому, що в країні немає війни.
У Житомирській області затримали чоловіка, який займався колабораційною діяльністю.
Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Встановлено, що мешканець Бердичівського району 20 березня вчинив колабораційну діяльність. Так, на автобусній зупинці у селі, де він мешкав, переконував односельчан у тому, що в країні немає війни. Натомість є російська спецоперація проти бандерівців.
Мовляв, її Путіну потрібно було розпочати набагато раніше.
Крім того, колаборант заперечував, що Крим належить Україні. “Стверджував, що російські війська воюють з НАТО, яке розмістило у нашій країні лабораторії з виробництва біологічної зброї, і взагалі він чекає на прихід російських військ та звільнення його від нацистів і бандерівців", - йдеться у повідомленні.
Його односельчани не розділили таких поглядів. Натомість повідомили про путінського прихильника правоохоронцям.
Прокуратура Бердичева повідомила чоловікові про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора.
Як повідомлялося, у Житомирі Служба безпеки викрила чоловіка, який вів інформаційно-підривну діяльність у соціальних мережах. Від початку вторгнення Росії на територію України прийняв позицію країни-агресорки і почав пропагувати насильницьку зміну та захоплення державної влади.
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