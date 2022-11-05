Чекав "руского міра": прикордонники затримали прихильника окупантів на Харківщині

У чоловіка виявили гранати та саморобну вибухівку.
Співробітники Державної прикордонної служби України затримали на Харківщині прихильника окупантів.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.
"Чоловік публічно схвалював проведення так званої "СВО" та закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Адже стверджував, що російські війська не обстрілюють Україну", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на Харківщині колишню поліцейську, яка вступила до лав створеної росіянами так званої "народної міліції".
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