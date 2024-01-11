Очікує цікавий розвиток подій: партизани "АТЕШ" провели розвідку військової частини ПКС під Москвою (фото, відео)

Ця частина відповідає за повітряний простір Москви, і скоро там відбуватимуться цікаві події, зазначили партизани.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" змогли розвідати військову частину №28289, яка розташована під Москвою в селищі Ногінськ-9. Це 145-й Центр контролю космічного простору, який,найімовірніше, відповідає за повітряний простір Москви.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram.

"Усі КПП території військової частини охоронялися озброєним нарядом і вздовж паркану виставлено варту. Об'єкт, що дуже охороняється, не останньої важливості. Ми продовжуємо розвідку та пошук способів завдати максимальної шкоди Повітряно-космічним силам Росії", – йдеться у повідомленні.

"Далі з цієї частини на вас чекає цікавий розвиток подій", – обіцяють партизани.

Партизани "АТЕШ" провели розвідку військової частини ПКС неподалік Москви

Нагадаємо, партизани розповіли про діяльність на об'єкті в Москві: що це дало Силам оборони.

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