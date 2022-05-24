"Чекає доля гітлерівських солдатів": українські партизани погрожують окупантам на захоплених територіях (фото)

На тимчасово окупованих територіях України з’явилися листівки партизанів, які обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.
Відповідні листівки з'явилися в тимчасово захоплених окупантами Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших містах.
Про це повідомили в Міноборони України.
"Російськи солдате, якщо ти не хочеш бути нацистом 21-го століття, то йди з нашої землі! В іншому разі на тебе чекає доля гітлерівських солдатів і Нюрнберзький трибунал! Ми шануємо пам’ять наших дідів-партизанів і продовжуємо їхні традиції по знищенню сил ворога на окупованих територіях! Партизанський рух України", – йдеться в тексті листівок.
Нагадаємо, в захопленому Мелтополі Запорізької області українські партизани заблокували постачання зброї російським окупантам.
Окрім того, партизани Запорізької області допомогли українським військовим знищити кілька артилерійських систем російських військових.
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