Чекає на повернення чоловіка та собак: історія прикордонниці з Маріуполя, яку звільнили з полону

Українська прикордонниця Аліна Паніна повернулась з російського полону в жовтні 2022 року, оскільки на початку повномасштабної війни вона була в Маріуполі. Дівчину окупанти розлучили з чоловіком та двома службовими собаками.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Аліна Паніна 5 місяців пробула в російському полоні, її вдалось звільнити тільки в жовтні 2022 року.

"Ранок повномасштабного вторгнення кінологиня зустріла у Маріупольському морському торговельному порту. Там, разом зі своєю чотирилапою помічницею Сонею, вона здійснювала огляд морських суден. Потім була оборона заводу "Азовмаш", тиждень під постійними обстрілами на "Азовсталі", далі – полон. До рук окупантів Аліна потрапила з двома службовими собаками. Соня та Джессі були з прикордонницею на "Азовсталі", разом пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Фото: Держприкордонслужба України

З полону прикордонниця повернулась без своїх собак. Дівчина уже почала службу на Волині, на українсько-польському кордоні. Зараз Аліна чекає на повернення з полону свого чоловіка-прикордонника та собак. Щоб підтримати дівчину, друзі подарували їй спанієля, який схожий на її Соню.

"Нагадує про чотирилапих і зображення дівчини з собакою на стінописі у сквері її рідного міста. Цей сюжет художники присвятили Аліні. Про нього дівчина дізналася випадково від друзів. А відкриття муралу відбулося в день звільнення Паніної з полону. Щоправда про те, що цього дня прикордонниця повернеться на рідну землю ніхто з організаторів і гадки не мав", - йдеться у повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба України

Зараз дівчина чекає на повернення з полону свого чоловіка та службових собак.

Оборона Маріуполя

Маріуполь став одним з тих міст, яке першим атакували російські терористи 24 лютого 2022 року. Українські захисники сміливо обороняли місто, поки російські окупанти його нещадно знищували, вбиваючи українців. Наразі точна кількість загиблих цивільних невідома, оскільки росіяни після окупації міста знищують докази своїх воєнних злочинів.

Оборона Маріуполя тривала від 24 лютого до 20 травня. 82 дні українські захисники боролися за місто, перебуваючи в повному оточенні.

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