Чекаємо на дві речі: військовий експерт назвав основні умови весняного контрнаступу

Українці очікують нового контрнаступу ЗСУ, про який раніше повідомляв очільник ГУР Кирило Буданов. Іноземні ЗМІ пишуть, що для цього українським військовим знадобляться інноваційні рішення.

Військовий експерт Петро Черник переконаний, що на сьогодні наші бійці найбільше потребують зброї. Лише тоді можна говорити про подальший рух ы звільнення територій. Про це він розповів "24 Каналу".

Які дві передумови для весняного контрнаступу

"Вже неодноразово говорилося, що для суттєвого переламу на фронті Збройні сили України потребують зброї. Мовиться про різні засоби: далекобійні ракети, дрони, техніку. Ще раз – тільки зброя потрібна, якнайбільше. І сухий ґрунт. Весна – це пізній травень, не швидше", – наголосив Петро Черник.

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Щодо інноваційних рішень, про які пишуть ЗМІ, то, на думку військового експерта, наразі єдине, про що можемо говорити – це більше та масовіше застосування безпілотників. Також потрібне загальне покращення організації.

"Зараз створене окреме командування безпілотників – це правильний і дуже хороший крок. Бо особливі частини чогось надважливого чи наднового побачити не можна", – підкреслив Черник.

Нагадаємо, в інтерв'ю CNN Буданов заінтригував заявою, що наступні пів року війни будуть цікавими.

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