"Чекаємо на "зелене світло" від ООН та Туреччини": Братчук про початок вивезення зерна з портів України

Україна повністю готова до вивезення зерна з портів на півдні. З українського боку всі заходи проведені на найвищому рівні.

Про це 31 липня розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

"Як говорив раніше президент Володимир Зеленський, тепер чекаємо "зеленого світла" від ООН та Туреччини як від гарантів того, що цей проєкт запрацює і буде ефективним. Лише команда і все піде своїм ходом, сподіваюся, що цей проект буде реалізовано", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів про експорт українського зерна.

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