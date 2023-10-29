"Чекаємо нову хвилю атак": ситуація в Авдіївці залишається напруженою – голова МВА

За словами Барабаша, в Адіївці – десятки обстрілів протягом доби, росіяни просто знищують місто з лиця землі.

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою: кількість штурмів росіян через погодні умови трохи зменшилася, але почастішали удари зі ствольної та реактивної артилерії, авіації та мінометів.

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає FREEДOM.

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Барабаш припустив, що в армії РФ наразі триває перегрупування.

"Найближчим часом, найімовірніше, буде нова хвиля їхніх атак по місту, нові активності. Звичайно, все змінюється не по днях, а по годинах. Десятки обстрілів протягом доби. Місто стирається”, – зазначив очільник МВА.

Він нагадав, що окупанти отримали завдання оточити Авдіївку і не відмовляться від своїх планів, попри погоду чи інші причини

"Російські окупанти стягують з інших напрямків сили та техніку, людський ресурс. Ну, потрібні якісь перемоги їм, а перемог на інших напрямках немає. Той самий Бахмутський, Запорізький напрямок — успіхів немає, одні невдачі. Росіянам уже здається, що вирішення завдання дуже близько, попри колосальні втрати живої сили, техніки", – додав Віталій Барабаш.

За його інформацією, в Авдіївці досі залишаються 1589 цивільних людей, які поки не хочуть виїжджати.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

Раніше повідомлялося, що за час наступу російської армії під Авдіївкою, від 10 жовтня, окупанти зазнали величезних втрат – 6500 осіб.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

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