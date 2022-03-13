"Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним", - прикордонники звернулись до окупантів

"Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним", - прикордонники звернулись до окупантів

У ДПСУ, зокрема, нагадали, що загарбники вдарили ракетами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили загарбникам, що чекають їх на відстані пострілу, і що з боку українських прикордонників цей постріл буде влучним.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Орки, ви вбили людей! Ви зламали стіни, але ви не зможете зламати професійність і злагодженість, яку на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил, Генерального штабу ЗСУ і Національної гвардії України", - зазначається у повідомленні.

Також у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП.

ТСН.ua