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"Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним", - прикордонники звернулись до окупантів

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"Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним", - прикордонники звернулись до окупантів

Фото: скріншот із відео

У ДПСУ, зокрема, нагадали, що загарбники вдарили ракетами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили загарбникам, що чекають їх на відстані пострілу, і що з боку українських прикордонників цей постріл буде влучним.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Орки, ви вбили людей! Ви зламали стіни, але ви не зможете зламати професійність і злагодженість, яку на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил, Генерального штабу ЗСУ і Національної гвардії України", - зазначається у повідомленні.

Також у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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