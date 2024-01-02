"Чекайте на українську ніч, може штормити": партизани передали Силам оборони координати ППО біля Керченського мосту (фото, відео)

АТЕШ виявив, що росіяни розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту, і одразу передали інформацію ЗСУ з координатами, фото та відео.

У Криму партизани руху "АТЕШ" передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту.

Про це йдеться у повідомленні руху "АТЕШ" у Telegram.

"Відповіддю на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти АТЕШ активно над цим працюють. Ми виявили, що росіяни розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ", - йдетьс у повідомленні.

Точка №1: 45.009717, 35.36515

Зафіксовано розміщення ЗРПК "Панцир С1/2" та пускову установку С400.

Точка №2: 45.009707, 35.399693

Зафіксовано розміщення трьох пускових установок С400.

"Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити", - підсумовують кримські партизани.

Кримські партизани передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту

Нагадаємо, Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами.

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