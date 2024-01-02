Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Чекайте на українську ніч, може штормити": партизани передали Силам оборони координати ППО біля Керченського мосту (фото, відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
960
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Telegram / Рух "АТЕШ"
©
©

АТЕШ виявив, що росіяни розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту, і одразу передали інформацію ЗСУ з координатами, фото та відео.

У Криму партизани руху "АТЕШ" передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту.

Про це йдеться у повідомленні руху "АТЕШ" у Telegram.

"Відповіддю на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти АТЕШ активно над цим працюють. Ми виявили, що росіяни розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ", - йдетьс у повідомленні.

Точка №1: 45.009717, 35.36515
Зафіксовано розміщення ЗРПК "Панцир С1/2" та пускову установку С400.

Точка №2: 45.009707, 35.399693
Зафіксовано розміщення трьох пускових установок С400.

"Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити", - підсумовують кримські партизани.

Кримські партизани передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту 

Кримські партизани передали Силам оборони України координати ППО біля Керченського мосту 

Нагадаємо, Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
960
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація