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"Чекайте, усе тільки починається": Арестович заявив, що війна закінчиться не так, як обіцяли росіянам

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"Чекайте, усе тільки починається": Арестович заявив, що війна закінчиться не так, як обіцяли росіянам

Фото: скриншот з відео

Війна Росії проти України закінчиться не так, як обіцяли росіянам.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "усе тільки починається". 

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"У Криму залишилось ще 5 військових аеродромів. Вони усі потенціальні мішені, як і Чорноморський флот. А уяви собі, спіймати корабель під час розвантаження чи завантаження боєприпасів. І якщо вони думають, що в нас там немає "очей" чи немає даних, то вони у нас є. І партизани там є. Чекайте, усе тільки починається: і у Криму, і в інших місцях. Ми завжди були упевнені в перемозі. І в не особливо розумних російських громадянах та "ура-патріотах" уже починають закладатись сумніви, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І в найближчі дні у них буде дуже багато приводів у цьому переконатись", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, Арестович повідомив, що розвідки України та Заходу розійшлися лише в сценарії вторгнення РФ

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3320
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