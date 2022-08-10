"Чекайте, усе тільки починається": Арестович заявив, що війна закінчиться не так, як обіцяли росіянам

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "усе тільки починається".

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У Криму залишилось ще 5 військових аеродромів. Вони усі потенціальні мішені, як і Чорноморський флот. А уяви собі, спіймати корабель під час розвантаження чи завантаження боєприпасів. І якщо вони думають, що в нас там немає "очей" чи немає даних, то вони у нас є. І партизани там є. Чекайте, усе тільки починається: і у Криму, і в інших місцях. Ми завжди були упевнені в перемозі. І в не особливо розумних російських громадянах та "ура-патріотах" уже починають закладатись сумніви, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І в найближчі дні у них буде дуже багато приводів у цьому переконатись", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що розвідки України та Заходу розійшлися лише в сценарії вторгнення РФ.

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