"Зганьбилися на весь світ": дружина окупанта розповідає чоловіку про удари по Криму (перехоплення)

Дружина окупанта у телефонній розмові розповідає, що на владу Росії скаржаться уже самі росіяни.
Дружина окупанта з так званої "Л/ДНР" розповідає останні новини своєму чоловікові-окупанту, серед яких удари по військовому аеродрому в Криму.
Військова розвідка перехопила розмову окупанта додому, в якій дружина загарбника скаржиться на неефективність російської ППО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...".
Після цього вона описує панічні настрої росіян: "Народ уже прет на Росссию, опозорились на весь мир, ждут пока в Москву, на Краснуя площадь прилетит".
Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, что россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".
Жінка скаржиться, де російська ППО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ППО ніхто у світі не буде купувати.
Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує "генільне" вирішення цієї проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, чтобы те уже слепли..."
Раніше окупант у перхопленій розмові повідомив, що росіяни використовують в Україні заборонені боєприпаси.
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