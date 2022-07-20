"Чекають у банку": військовий експерт розповів про новий спосіб мобілізації в Росії

У Росії вигадали новий спосіб мобілізації. Саме міністр оборони РФ Сергій Шойгу протягом трьох місяців розмірковував над цим.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів про стратегію набору росіян на війну в Україні.

"Вони беруть потенційного рекрута,і банк блокує його рахунки. Людина залишається без грошей. Коли дзвонить до банку і каже, що в мене заблокували рахунок, йому пропонують прийти, щоби з'ясувати обставини. Там його зустрічають представники військомату, силових структур і далі з ним проводиться бесіда щодо підписання контракту зі збройними силами", - розповів експерт.

За його словами, таким чином вже "завербували" 50 людей. Жодної відмови не було. Всі підписали контракт.

"На цне начебто отримано добро від очільника Кремля. Так само буде із тими, хто брав іпотеку, хто не бачив таких грошей, як 250 тис. рублів на місяць. Але у цих людей налаштування на війну закінчується із першим боєм. Це не ідейні люди. Ідеологія цієї війни, її зворотня сторона, виявилася повністю провальною", - сказав Жданов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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