Чекають ЗСУ: росіяни посилено риють окопи вздовж траси Маріуполь — Донецьк (фото)

Російські окупанти почали укріплюватися вздовж траси Маріуполь - Донецьк. Там росіяни посилено риють окопи.
Росіяни починають готуватися до наступу ЗСУ, тож вздовж траси Маріуполь - Донецьк посилено риють окопи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадука, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками. "Никакой паники нет" тепер і в напрямку Донецька", - написав Андрющенко.
Зазначимо, готуються росіяни до "жесту доброї волі" і в Криму. Там у Євпаторії окупанти по всьому узбережжю також почали рити окопи. Тим часом місцеві нарікають, що росіяни "зривають курортний сезон".
Своєю чергою, військовий експерт Олексій Гетьман розповів про те, що, будуючи фортифікації у Криму, ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів та колаборантів, які там залишилися, адже звільнення півострова неминуче.
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