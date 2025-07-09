Чехія погодила навчання українських пілотів F-16: коли воно почнеться

Українські пілоти F-16 пройдуть підготовку в Чехії / © скриншот з відео

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Уряд Чехії схвалив програму підготовки восьми українських пілотів на винищувачах F-16, яка розпочнеться цього року на базі державного підприємства LOM Praha. Збільшення підготовлених пілотів у лавах ПС має посилити обороноздатність України в умовах російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Програма підготовки та її особливості

Програма передбачає 150 годин льотної підготовки, яка оцінюється приблизно у 32 мільйони чеських крон (1,3 млн євро). Важливо зазначити, що хоча чеська армія не має на озброєнні винищувачів F-16, українська сторона виявила зацікавленість у навчанні на симуляторах і дозвукових літаках L-39, що дозволить пілотам отримати базові навички, необхідні для подальшої адаптації до F-16.

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Стратегічна підтримка України

«Якщо Україна має й надалі ефективно захищатися від російської агресії, вона потребує не лише військової техніки, а й добре навчених Збройних сил, включано з повітряними. Чеська Республіка, як активний член так званої коаліції спроможностей, усвідомлює свою відповідальність, а постійна підтримка атакованої України відповідає її стратегічним інтересам», — зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

150 годин льотного часу надаються Україні безкоштовно. Ці години цього року вже не потрібні чеській армії, що дозволило передати їх для навчання українців без додаткового навантаження на бюджет. Всі витрати чеської сторони на забезпечення навчання будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони Чехії, тому додаткових вимог щодо фінансових коштів з державного бюджету не передбачається.

Роль Центру авіаційної підготовки LOM Praha

«Навчання українських пілотів у Центрі авіаційної підготовки LOM Praha є для нас не лише професійним викликом, а й вираженням активної участі в підтримці України та нашої солідарності. Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід, і у співпраці з Армією Чеської Республіки ми готові запропонувати їх там, де це дійсно потрібно», — підкреслив директор державного підприємства LOM Praha Їржі Протіва.

Реалізація навчання та супутніх послуг вартістю близько 4,5 мільйонів чеських крон (що включає наземну підготовку, симулятори, логістичне забезпечення та медичний огляд) здійснюватиметься в рамках нової додаткової угоди до чинного контракту між Міністерством оборони та державним підприємством LOM Praha. Це також ґрунтується на чинній Угоді про взаємну співпрацю між оборонними відомствами Чехії та України.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання артилерійських снарядів для України щонайменше до 2026 року. Постачання артилерії, на думку Ліпавського, стане ще критичнішим на тлі ослаблення підтримки США.