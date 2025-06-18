Чехія зробила гучну заяву щодо постачання зброї Україні: рішення на роки вперед

Чехія готова постачати зброю Україні 2026 року.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання артилерійських снарядів для України щонайменше до 2026 року.

Про це він сказав в інтерв’ю у Празі, повідомляє Bloomberg.

За словами Ліпавського, ініціатива із закупівлі боєприпасів у всьому світі за підтримки союзників стала “переломним моментом” у війні. Він відзначив значне покращення співвідношення вогневої потужності на фронті: на початку повномасштабної війни українська армія мала лише один снаряд на кожні десять російських, тоді як зараз — один на два.

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Україна нині намагається стримати російський наступ на лінії фронту, що простягається більш як на 1000 км — від Донбасу до південного узбережжя Дніпра. Постачання артилерії, на думку Ліпавського, стане ще більш критичним на тлі ослаблення підтримки США та невизначеності щодо ініціативи президента Дональда Трампа припинити війну.

Чехія, яка є одним із найактивніших союзників України в Європі, повідомила, що цього року планується поставити 1,8 мільйона снарядів — за участі фінансування з боку 11 країн. Проте подальше розширення програми може залежати від результатів парламентських виборів, запланованих у Чехії на 3–4 жовтня.

“Ми вже забезпечили фінансування на наступний рік”, — сказав Ліпавський, додавши, що Чехія також підготувала 9000 українських військовослужбовців і має плани навчати українських пілотів.

Водночас міністр наголосив: “Найважливіше — зберегти політичну підтримку ініціативи з постачання боєприпасів після виборів”.

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Раніше президент Чехії Петр Павел розкритикував нерішучість Заходу та закликав до дій на підтримку України.