"Черчілль нашого часу": Зеленський провів онлайн-зустріч з Джорджем Бушем

Президент Україна Володимир Зеленський у четвер провів онлайн-зустріч з 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем. Буш назвав Зеленського «Черчіллем нашого часу».

Після розмови з главою української держави 43-й президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш зазначив, що президент України Володимир Зеленський є Вінстоном Черчиллем нашого часу на тлі протистояння України російський агресії.

"Я мав честь поговорити кілька хвилин з президентом Зеленським – Вінстоном Черчіллем нашого часу. Я подякував президенту за його лідерство, його приклад і його відданість свободі, а також відзначив мужність українського народу», - написав він в Instagram.

Нагадаємо, що 43-й президент США під час розмови висловив підтримку Володимиру Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором. Також колишній очільник Америки відзначив стійкість Зеленського та народу України під час протистояння загарбникам.

Верховна Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму

Читайте також: