Череватий повідомив, скільки окупантів "задвохсотили" за останню добу у Бахмуті

У Бахмуті та передмісті було зафіксовано 14 бойових зіткнень з ворогом.

В районі Бахмута, за який тривають запеклі бої, українські військові за останню добу ліквідували та поранили 203 російських агресорів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він заявив, що за добу у Бахмуті та передмісті було зафіксовано 14 бойових зіткнень з ворогом.

"Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", - розповів Череватий.

Крім того, Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто російські агресори обстріляли 70 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста. Проте наші захисники мужньо тримають його, відбивають численні атаки противника.

Крім того, ми раніше інформували, що станом на ранок 28 березня найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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