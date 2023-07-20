Череватий розповів, що відбувається на Лимано-Куп’янському напрямку

Лимано-Куп’янський зазнає найбільших артилерійських ударів від ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Череватий зазначає, що саме на цьому напрямку напередодні було здійснено чотири штурми окупантів у районі Масютівки та Лимана-1.

"Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером по артилерійським ударам – 568 разів ворог різними типами і калібрами бив по наших позиціях, 17 авіанальотів здійснив", - повідомив він.

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Армія РФ намагається максимально вразити позиції ЗСУ артилерійським та авіаційним вогнем, а опісля штурмувати їх. Це вже відбувається досить довго при величезному накопиченні ворожих військ.

Попри це, речник Східного угруповання наголошує, що окупантам не вдалося досягти навіть локального успіху. Українські військові не дають окупантам перехопити ініціативу.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, штурмують і тиснуть ворога по флангах і наносять йому вогневі удари. При цьому ворог відчайдушно здійснює спротив.

Тим часом РФ стверджує, що російські військові просунулися на північний схід від Куп'янська.

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