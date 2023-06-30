Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: "Вагнерівців немає"

На сьогодні на Бахмутському напрямку "вагнерівців" немає.

Окупаційна армія продовжує утримувати потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Попри це "вагнерівців" на цьому там більше немає.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він каже, що Бахмутський залишається одним із найважчих на фронті.

"На сьогодні на Бахмутському напрямку "вагнерівців" немає. Там є вороже угруповання доволі потужне - до 50 тисяч, більше 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню", - розповів Череватий.

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За його словами, на напрямку зараз воюють:

десантники;

піхотні підрозділи;

війська тероборони;

бойовий армійський резерв, так званий "Барс";

частини підрозділів невеликих ПВК.

За словами Череватого, для України конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже на руку, оскільки "невдачі ніхто не хоче ділити, тільки перемоги".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

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