"Через 2-3 тижні": полковник у запасі розповів про новий контрнаступ ЗСУ і спрогнозував напрямок

Світан вважає, що вже через 2-3 тижні варто очікувати на новини.

Полковник в запасі ЗСУ Роман Світан вважає, що Мелітополь - це пріоритетний напрямок фронту і цю ділянку у майбутньому планують звільнити від окупантів.

Про це він сказав у етері "Еспресо".

Роман Світан вважає, що операція зі звільнення Мелітополя уже почалась.

"Ми прекрасно бачимо роботу наших Сил спецоперації по підриву мосту біля Мелітополя по дорозі на Бердянськ, тобто це був основний міст, що з'єднував Росію з Мелітополем. Зараз залишилася південніше одна об'їзна дорога. Підрив цього мосту добре демонструє напрям нашого основного удару, тобто вже почалося знищення логістичних ланцюжків ворога за допомогою Сил спецоперацій", - сказав Світан.

Світан вважає, що міст підірвали саме ССО, він додав, що коли почне замерзати земля, то ЗСУ швидше за все вирушать на Мелітополь та продовжать звільняти Україну від російських окупантів.

"Найближчим часом, десь 2-3 тижні з виходом арктичного антициклону, який може утримати морозну погоду, тоді можна буде вирушати на Мелітополь. А зараз тривають підготовчі заходи для такого роду операцій. Незабаром все це ми будемо бачити, тому що буде працювати наша дальня артилерія до Азовського моря, а ми вже бачили це по російських гарнізонах у Бердянську. Також Мелітополь, Токмак, Пологи – все азовське узбережжя зараз буде прострілюватися", - пояснив Світан.

Ситуація у Мелітополі

Російські окупанти ще на початку війни захопили місто Мелітополь. Від того часу там активно діє українське підпілля, яке ліквідовує окупантів та місцевих колаборантів.

10 грудня у Мелітополі в одному із готелів пролунали потужні вибухи. Там розміщувались російські окупанти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у цьому місті ЗСУ могли ліквідувати до 200 загарбників. У Генштабі ЗСУ також підтвердили ураження, там зазначили, що у Мелітополі дислокувався керівний склад 58 російської окупаційної армії.

12 грудня поблизу Мелітополя обстріляли міст, через який Росія перекидала свою військову техніку. Він отримав суттєві ураження.

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