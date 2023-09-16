Через 2 місяця після скандалу з Маркусом у 47-й бригаді змінили командира - ЗМІ

У 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" змінили командування – підполковника Олександра Сака зняли з посади командира. Бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела у 47-й бригаді.

Полковник Олександр Павлій від 2022 року був командиром 112-ої окремої бригади територіальної оборони Києва, перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Валерій Маркус написав рапорт: подробиці

10 липня 2023 року Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

"Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою", - йшлось у його заяві.

Командир 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Сак стримано відреагував на заяву Маркуса. А от головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв звинуватив Валерія Маркуса у "некомпетентності".

Після гучного звільнення Валерія Маркуса із 47-ї бригади "Маґура" на цю посаду призначили Віталія Аверіна.

У матеріалі ТСН.ua читайте – Валерій Маркус: шлях від 2014 року до створення бригади наступу.

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