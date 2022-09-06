"Через 3-4 тижні стане зовсім цікаво": Арестович - про ситуацію на південному напрямку

За його словами, під час операції зі звільнення Високопілля ЗСУ взяли в полон понад 10 бойовиків так званої "ДНР".

Українська армія дійсно звільнила Високопілля на Херсонщині, а на південному напрямку "через 3-4 тижні стане зовсім цікаво".

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Так, взяли Високопілля, Ольгине, а Потьомкіне і так було за нами", — сказав радник ОП і додав, що це не єдині звільнені населені пункти на Херсонському напрямку, однак спочатку цю інформацію має озвучити Генштаб.

За його словами, ЗСУ взяли в полон понад 10 бойовиків так званої "ДНР".

"Оперативне оточення це завжди приємно, це близько 20 тисяч російських військових знаходяться на правому березі без особливої можливості взаємодії з великої землі. Вони через поромні переправи якось намагаються, але це все під вогневим контролем дуже швидко виявляється і знищується", — зазначив Арестович.

Радник ОП повідомив, що на півдні росіяни під загрозою розстрілу заборонили місцевим жителям переправлятися з берега на берег Дніпра. Так загарбники хочуть убезпечитися від навідників.

"Через 3-4 тижні стане зовсім цікаво, тому що темпи витрачання боєприпасів і матеріальних засобів там сильно перевищують будь-які можливості постачання. Хоча російське командування перекидає туди все, що можна переправляти", — каже Арестович.

"Цьому угрупованню потрібно на добу 4 тис. тонн вантажу, щоб нормально себе почувати. Я не думаю, що вони пропускають хоча б тисячу", — додав він.

За даними Арестовича, втрати за перші чотири доби операції у російської армії склали понад півтори тисячі убитими і пораненими.

"А за цей час спливло ще дві доби", — підсумував радник керівника ОП.

ЗСУ звільнили Високопілля на Херсонщині

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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