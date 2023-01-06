Через 5 років українці скажуть, що Путін і ми - погані: окупант жаліється матері на величезні втрати

Окупант не розуміє, заради чого він воює. Він вірить, що "захищає" українців.

Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта, який воює в Україні. Російський військовий жаліється матері на жахливі умови забезпечення та великі втрати.

Аудіозапис розмови ГУР МО опублікувало на офіційних сторінках у соціальних мережах.

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Також окупант обурився святкуванню Нового року та шкодує про отримання повістки, називаючи, що "це не наша війна". Також російський солдат не розуміє, за кого і що він воєю. Головні тези із розмови:

"Погано все у нас, втрати великі";

"Немає ніфіга, дали спальник часів СРСР, який 64-го року, чорно-білий";

"Мені треба було її не отримувати… це не наша війна" — про здобуття повістки;

"Найманці - це худоба безпонтова. Польща взагалі скотина"

"Через 5 років скажуть (українці - ред.), що Путін - поганий і ми всі погані. Скажуть, що ми не повинні були тут перебувати"

У воєнній розвідці наголосили, за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Загроза повторного наступу Росії на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю західним ЗМІ повідомляв, що Росія в лютому-березні 2023 року готує повторний наступ на Україну. Під загрозою буде й Київ. Пізніше про це заявили президент Володимир Зеленський, міністри закордонних справ та оборони Кулеба і Резніков.

Станом на 6 січня Росія продовжує концентрувати угруповання для проведення наступальних дій. За інфомрацією української розвідки, зібрані сили Росія кине в наступ на Донеччині, Харківщині та, можливо, на Запоріжжі. Водночас на Херсонщині та Криму окупанти будуть змушені перебувати в обороні.

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