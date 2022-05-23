Через алкоголізм та дезертирство російські солдати не можуть ефективно атакувати позиції ЗСУ - Генштаб

Через алкоголізм та дезертирство російські солдати не можуть ефективно атакувати позиції ЗСУ - Генштаб

Морально-психологічний стан путінських вояк залишається вкрай низьким. Російські солдати дедалі частіше не хочуть воювати, а тому втікають з поля бою. А ті, які все ж беруть участь у війні, системно випивають.

Через це особовий склад підрозділів ворога не може ефективно атакувати позиції Збройних Сил України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 травня.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, на Сіверському напрямку російські війська продовжують проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

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