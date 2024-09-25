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Через атаки РФ по інфраструктурі мільйони людей можуть взимку залишитися без тепла: Зеленський в ООН

Через атаки РФ по інфраструктурі мільйони людей можуть взимку залишитися без тепла: Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН / Фото: Associated Press

Наразі РФ знищила всю теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру України, зазначив Володимир Зеленський.

Через російські атаки по інфраструктурі мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН, передає "Радіо Свобода".

"Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру. Потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін", – сказав він.

Від жовтня 2022 року сили РФ регулярно атакують об’єкти критичної інфраструктури. Через ці атаки запроваджують графіки відключення світла, Україна імпортує електроенергію, щоб компенсувати дефіцит електроенергії.

За даними Міненерго, загалом РФ завдала понад тисячу ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури, лише цього року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Нагадаємо, прийдешня зима може стати для України найсуворішим випробуванням, оскільки електропостачання ризикує зіткнутися з "серйозними перебоями" після масштабних російських атак. Очікуваний дефіцит в енергосистемі під час холодів може сягнути 6 ГВт. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

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