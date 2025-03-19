Через атаку БпЛА по Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт (фото)

Через російську атаку у Дніпрі та області виникли пожежі, є руйнування.

Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками у ніч проти 19 березня. Через атаку був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Українські захисники збили 8 російських дронів під час атаки на Дніпропетровщину. Однак не минулося без наслідків.

Так, у Дніпрі виникла пожежа. Ще дві пожежі спалахнули у Павлоградському районі. Там був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Російська армія атакувала дронами і Нікопольщину. Ворог цілив по райцентру та Марганецькій громаді. Були пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкодження у Дніпропетровській області внаслідок атаки у ніч проти 19 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти влаштували дронову атаку на Дніпро та область: спалахнули пожежі на двох підприємствах.