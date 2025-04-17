Через атаку на Дніпро знову зросла кількість постраждалих: свіжі деталі від ОВА

Руйнування у Дніпрі після атаки у ніч проти 17 квітня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку безпілотниками у ніч проти 17 квітня зросла до 31. У лікарнях зараз перебувають 10 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Загалом через вчорашню атаку вже 31 постраждалий. Десять людей наразі знаходяться у лікарнях», — вказано в заяві.

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На місцях руйнувань зараз працюють комунальники, розгорнуті намети поліції та гуманітарних організацій.

Лисак показав фото з місць ударів, на яких видно пошкодженні і те, як жителі Дніпра прибирають уламки біля своєї потрощеної багатоповерхівки.

«Так само пізно ввечері разом ховалися від вибухів за стінами у під’їзді. Хтось пам’ятає, як ще багато десятиліть тому зводив цей будинок, тут виросли цілі покоління. За декілька кроків дитячий майданчик, де поряд з іграшками та гойдалками — знищені вогнем автівки. А ще уламки і кров«, — йдеться в дописі очільника ОВА.

В іншій частині Дніпра, у приватному секторі, місцеві також продовжують наводити лад на своїх подвір’ях. Лисак наголосив, що таких локацій по місту багато.

Жителька Дніпра прибирає після російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Жителька Дніпра прибирає після російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Комунальники Дніпра наводять лад після російської атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошкоджений будинок у Дніпрі через російську атаку / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Згоріле авто у Дніпрі через російську атаку / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпро декількома хвилями безпілотників «Шахед». Через атаку загинула троє людей, ще десятки постраждали. У місті спалахнула низка пожеж та зафіксовано багато руйнувань.