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- Війна
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Через атаку на Дніпро знову зросла кількість постраждалих: свіжі деталі від ОВА
Атака дронів залишила сліди в житлових кварталах Дніпра. За останніми даними, поранено 31 людину.
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку безпілотниками у ніч проти 17 квітня зросла до 31. У лікарнях зараз перебувають 10 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Загалом через вчорашню атаку вже 31 постраждалий. Десять людей наразі знаходяться у лікарнях», — вказано в заяві.
На місцях руйнувань зараз працюють комунальники, розгорнуті намети поліції та гуманітарних організацій.
Лисак показав фото з місць ударів, на яких видно пошкодженні і те, як жителі Дніпра прибирають уламки біля своєї потрощеної багатоповерхівки.
«Так само пізно ввечері разом ховалися від вибухів за стінами у під’їзді. Хтось пам’ятає, як ще багато десятиліть тому зводив цей будинок, тут виросли цілі покоління. За декілька кроків дитячий майданчик, де поряд з іграшками та гойдалками — знищені вогнем автівки. А ще уламки і кров«, — йдеться в дописі очільника ОВА.
В іншій частині Дніпра, у приватному секторі, місцеві також продовжують наводити лад на своїх подвір’ях. Лисак наголосив, що таких локацій по місту багато.
Нагадаємо, російські війська атакували Дніпро декількома хвилями безпілотників «Шахед». Через атаку загинула троє людей, ще десятки постраждали. У місті спалахнула низка пожеж та зафіксовано багато руйнувань.