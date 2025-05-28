Через атаку на Кіровоградщину пошкоджені десятки будинків: куди цілив ворог

Російська атака на українське місто

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Російські війська атакували Кіровоградську область у ніч проти 28 травня. Під удар потрапило промислове підприємство, пошкоджені десятки будинків.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

У Світловодську на Кіровоградщині росіяни атакували одне з промислових підприємств. Там виникла пожежа, яку вже локалізували.

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Наразі відомо про трьох травмованих.

Окрім того, пошкоджені 76 приватних та один дев’ятиповерховий житловий будинок.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

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Повітряні сили ЗСУ також інформували про атаку російськими дронами. Зокрема, ворожі безпілотники рухалися у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.