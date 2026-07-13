Через атаку РФ без світла залишилися майже 70 тисяч абонентів на Чернігівщині

РФ атакувала Чернігівщину / © pixabay.com

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Внаслідок ворожої атаки у Чернігові та області знеструмлено майже 70 тисяч абонентів.

Про це інформує Чернігівобленерго.

«Внаслідок ворожої атаки знеструмлено понад 69 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах», — йдеться у повідомленні

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У компанії додали, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили реактивним «Шахедом» по північних околицях Чернігова, під прицілом опинився об’єкт критичної інфраструктури.

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