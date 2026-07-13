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- Війна
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Через атаку РФ без світла залишилися майже 70 тисяч абонентів на Чернігівщині
Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Внаслідок ворожої атаки у Чернігові та області знеструмлено майже 70 тисяч абонентів.
Про це інформує Чернігівобленерго.
«Внаслідок ворожої атаки знеструмлено понад 69 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах», — йдеться у повідомленні
У компанії додали, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що росіяни вдарили реактивним «Шахедом» по північних околицях Чернігова, під прицілом опинився об’єкт критичної інфраструктури.
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