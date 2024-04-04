Через атаку РФ у Харкові знеструмлена ядерна установка: чи є небезпека для населення

Через обстріли Росії у Харкові знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". В роботу включені аварійні дизель-генератори.

Про це інформує Державна інспекції ядерного регулювання України.

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"Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" сьогодні (4 квітня - ред.) о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами рф", - йдеться у заяві Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі. Зараз установка працює за допомогою дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Додамо, що "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів. Після вторгнення РФ 2022 року територія об'єкта була обстріляна декілька декільків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований удар дронів по Харкову, який Росія здійснила вночі 4 квітня.

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