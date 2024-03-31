Через нічну атаку РФ в Одесі - блекаут: яка ситуація зі світлом в інших регіонах

Через блекаут в Одесі не працює електротранспорт.

У ніч проти 31 березня Росія завдала удару по енергетичних об’єктах на півдні, внаслідок чого в Одесі та прилеглих районах сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

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"Ціллю були високовольтні підстанції в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись", - йдеться у повідомленні.

На сайті Одеської міськради попередили про тимчасову зупинку тролейбусів через відключення світла.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт Одеси припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - зауважили у міськраді.

Окрім того, рродовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі.

"Вночі графіки відключень не застосовувались, але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликали в енергетичній компанії.

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