Через безпросвітну пиятику окупантів на окупованих територіях Запорізької області не продаватимуть алкоголь

Через безпросвітну пиятику окупантів на окупованих територіях Запорізької області не продаватимуть алкоголь

На території двох громад області вже введено заборону на продаж алкогольних напоїв російським солдатам.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські солдати масово пиячать та всіляко порушують військову дисципліну.

Так звана "військово-цивільна адміністрація" намагається заборонити продаж алкоголю окупантам.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масовим зловживання алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ Росгвардії та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях).

В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

Нагадаємо, Кім розповів про настрої українців на тимчасово захопленій Херсонщині.

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