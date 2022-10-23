Мобілізовані росіяни стріляють по своїм ж підрозділам через брак досвіду та організації взаємодії

Окупантам не вистачає взуття, одягу, організації та досвіду.

Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих. "Мобікам" не вистачає взуття, одягу та спорядження. Крім того, через брак досвіду та слабку організацію взаємодії трапляються випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами РФ.

Про це 23 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту.

Через слабку організацію взаємодії також є непоодинокі випадки "дружнього вогню" між підрозділами РФ.

Нагадаємо, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Для її підтримання РФ продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих та знімає зі зберігання військову техніку.

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Читайте також: