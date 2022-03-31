Через Бровари гумкоридором пройшли 18 тисяч людей, і у кожного своя трагічна історія

Через Бровари гумкоридором пройшли 18 тисяч людей, і у кожного своя трагічна історія

Люди виїздять вже навіть із звільнених територій, бо жити там немає можливості.

Без світла і газу, під дулами російських окупантів - мешканці окупованих селищ на Київщині дивом вириваються з-під обстрілів російських військ і намагаються забути про пережите. Більше тисячі зареєстрованих вимушених переселенців нарахували в Броварах, тоді як близько 20 тисяч проїхали через гуманітарні коридори на Броварському напрямку.

Про це йдеться в ТСН.

Під поліцейські сирени двома автобусами у Бровари заїжджають ті, хто вже не мав надії на порятунок. «Була у мами в Рудницькому зараз вже наші, дуже заміноване село», - розповідає евакуйована.

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З Рудницького і Лук’янівки наші військові вибили російських окупантів. Та поки там немає світла, газу, води і зв’язку, деякі їдуть ближче до Києва. «Не було погоджених коридорів, ми самі організували цю ситуацію у співпраці з місцевими органами влади. Коли ми вирахували, що це буде безпечно для людей, ми провели евакуацію, там більше сорока осіб»,- каже очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Михайло днями виїхав з Великої Димерки. Каже, з дружиною перед виїздом у полі закопали провізію, готувались до втечі лісами. До останнього не вірив, що вдасться безпечно покинути село на власній автівці.

«Підступно діють, стають між хатами у дворах за сараєм, ламають усе, стріляють. На сусідній вулиці застрелили жінку і хату підпалили, бачив як танк стріляє, потім підпалює хату, робить димову завісу і уходить на другу позицію. Зараз стоїмо зареєструватися ,що ми перемістилися сюди, записались в ТРО, чекаємо команди, будемо відвойовувати», - каже евакуйований.

Люди стоять у черзі на реєстрацію, аби отримати грошову допомогу, продуктовий набір та одяг.

Марія з-під обстрілів російських окупантів вивезла чотирьох дітей. Їхня Тарасівка нині досі окупована. Наймолодша донька тільки зараз почала спокійно спати вночі.

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Допомога як для військових, так і для вимушених переселенців надходить на ці склади звідусіль. Формувати набори допомагають усі, в кого є вільний час і можливість. «Через Бровари, через гумкоридори, пройшли 18 тисяч людей, яких евакуювали. На вчорашній ранок переселенців, які лишились в Броварах 1 тис 113 людей, я думаю цифра буде зростати, бо кількість людей збільшується», - додає Сапожко.

Закрутки від місцевих господинь і пакети з продуктами бере пані Валентина. Жінка переїхала з села ближче до Києва. Поки їй допомагають тут, її сини наразі боронять наші рубежі од російського окупанта на фронті. «В мене два сини, які пішли на війну. Якось 10 днів не було зв’язку, тільки зв’язалася позавчора», - розповідає жінка.

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