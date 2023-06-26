Через бунт Пригожина на фронті не виникло прогалин, якими могли б скористатися ЗСУ – NYT

Марш Пригожина не змусив жодні російські підрозділи 23-24 травня залишити їхні позиції на півдні чи сході України, щоб стати на захист Москви.

Україна спробує скористатися хаосом, спричиненим заколотом власника ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, але за цей час на фронті не було жодних прогалин у російській обороні, які можна було б використати.

Про це пише The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб і незалежних аналітиків.

У матеріалі йдеться, що після нетривалого бунту Пригожина в Росії, наразі не відомо, чи залишаться "вагнерівці" силою на полі бою проти України, адже доля компанії тепер під питанням. Найімовірніше, частина найманців Пригожина залишиться під контролем російської армії, однак під питанням залишається те, скільки "вагнерівців" захочуть воювати під егідою Міноборони РФ.

Автори публікації зазначають, що на цей момент невизначений статус "Вагнера" повинен стати полегшенням для українських військових. Хоча лінія фронту, ймовірно, залишиться незмінною в короткостроковій перспективі, Сили оборони України можуть "отримати вигоду з хаосу і ослаблення морального духу, щоб спробувати домогтися певних успіхів".

"Україна, безсумнівно, спробує скористатися хаосом, спричиненим Пригожиним, але, на думку американських офіційних осіб і незалежних аналітиків, не було жодних миттєвих оборонних прогалин, які можна було б використати. І марш Пригожина, принаймні згідно з попереднім аналізом, не змусив жодні російські підрозділи в п’ятницю чи суботу залишити свої позиції на півдні чи сході України, щоб стати на захист Москви", – йдеться у статті із посиланням на американських чиновників.

Як заколот Пригожина вплинув на фронт

За даними ОК "Південь", на тлі провального заколоту Пригожина ситуація на фронті особливо не змінилася. Однак поменшало обстрілів з боку ворога. Окупанти продовжують виконувати свою роботу, але нерозуміння ситуації в РФ та їхніх перспектив дуже суттєво впливає на подальше виконання бойових завдань.

Як повідомила 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час заколоту Пригожина росіяни збирали війська зі сходу України і намагалися перемістити їх до Московського регіону. Однак ці війська вже повертаються на схід.

Аналітики американського Інституту вивчення війни теж оцінюють, що бунт "Вагнера" суттєво не вплинув на здатність загарбників проводити наступальні та оборонні операції в Україні. Бої, як завжди, тривали в цей період на всій лінії фронту, окупанти навіть влаштували відносно більшу кількість наземних атак біля Бахмута, ніж за останні кілька днів.

Зауважимо, коментуючи загрозу нападу "вагнерівців" з території Білорусі, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що ситуація на кордоні контрольована Силами оборони.

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