Через дії окупантів обміліло Каховське водосховище: яка виникла загроза 

В Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Також ситуація загрожує екоцидом.

Про це повідомляє Марганецький водоканал.

Мешканцям Марганцю, Марганецької, Мирівської та Томаківської ОТГ радять зробити триденні запаси води на випадок надзвичайної ситуації.

Також читайте На березі Каховського водосховища фіксують пересування російської техніки

"Наразі ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати у штатному режимі, але рекомендується утримувати трьох добовий запас води як запобіжний захід та не поширювати неперевірену інформацію", - йдеться у повідомленні.

Комунальники наголошують, що випадку пошкодження окупантами системи централізованого водопостачання, застосують розроблений план дій щодо забезпечення населення водою.

Зараз рівень води в Каховському водосховищі становить 14,6 м, коли норма 16 м. Наголошується, що сталося це через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у Нікопольському районі на Дніпропетровщині берегова лінія Каховського водосховища замінована, та діє цілодобова заборона виходу на воду. Звичайний вихід до берегової смуги цивільних осіб може призвести до травми або смерті.

Читайте також: