Через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання та підписати документи: інструкція

Взяти участь в Електронному суді можна за допомогою Дія.Підпису.
Українці можуть взяти участь в Електронному суді за допомогою "Дія.Підпису".
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - зазначив він.
Інструкція, як зробити Дія.Підпис, за посиланням.
Нагадаємо, що у застосунку "Дія" проводиться опитування, якою буде наступна марка від "Укрпошти".
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