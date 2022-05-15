Через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання та підписати документи: інструкція

Через "Дію" українці можуть відвідати судове засідання та підписати документи: інструкція

Взяти участь в Електронному суді можна за допомогою Дія.Підпису.

Українці можуть взяти участь в Електронному суді за допомогою "Дія.Підпису".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Багато українців вимушено поїхали під час війни. Але країна продовжує працювати й працюють суди. Тепер кожен, хто покинув Україну, може бути присутнім на судовому засіданні онлайн та підписувати необхідні документи за два кліки з підписом у смартфоні", - зазначив він.

Інструкція, як зробити Дія.Підпис, за посиланням.

Нагадаємо, що у застосунку "Дія" проводиться опитування, якою буде наступна марка від "Укрпошти".

Подати річну декларацію тепер можна в Дії – Економічні новини

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