Через "Дію" українці подали вже понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно

Через "Дію" українці подали вже понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно

Подати заяву можна як у застосунку, так і на порталі "Дія".

Від українців надійшло понад 100 тисяч заяв про пошкоджене майно внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Отримали понад 100 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісій, які згодом будуть проводити оцінку житла", - написав він у Telegram-каналі.

Він нагадав, що подати заяву про пошкоджене майно можна як у застосунку, так і на порталі "Дія".

Також послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників.

Нагадаємо, що компенсацію за зруйноване житло будуть надавати виключно його власникам - так заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю для Today.ua. Тобто, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати правостановлюючі документи на житло, щоб підтвердити, що саме ви є власником цієї нерухомості.

Чи можуть розраховувати 77 тисяч українців, які подали заявку через "Дію", на компенсацію

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