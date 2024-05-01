Через добу після тренінгу: в Одесі поранений внаслідок атаки РФ врятував життя іншому постраждалому

Хлопець був поранений уламком у верхню частину стегна, але зумів допомогти іншому постраждалому.

Одесит Ігор Нахаба, який отримав поранення внаслідок удару РФ балістикою, надав першу допомогу постраждалим до приїзду медиків. За день до цього хлопець пройшов навчання із тактичної медицини.

Про це повідомили у благодійному фонді PULSE для NV.

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Там розповіли, що Ігор був поранений уламком у верхню частину стегна. Проте піднявся та став надавати допомогу іншим. Він застосував метод прямого тиску, якому навчився на тренінгу за день до обстрілу. Це врятувало постраждалому життя.

"В неділю наші інструктори провели навчання з зупинки кровотеч в Одесі, Ігор навчався в цій групі.Менше ніж за 24 години його навички зазнали важкого випробування, коли російська балістична ракета вдарила по цивільних, що гуляли біля моря після обіду. Це - яскравий приклад того, наскільки важливо навчатись і навчати першій допомозі", - наголосив співзасновник фонду Федір Сердюк.

Нагадаємо, 29 квітня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Станом на 1 травня відомо про шестеро загиблих, а 32 людини отримали поранення.

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